РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Сотрудники Госавтоинспекции со 2 по 23 июня будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Люберец, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться со 2 по 23 июня», – говорится в сообщении.

Первый рейд состоится 2 июня с 22:30 до 23:30 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №403. Девятого июня рейд проведут с 22:30 до 23:30 у дома №9 на Комсомольском проспекте Люберец. Десятого июня инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей с 11:00 до 12:00 у дома N10 на Вертолетной улице Люберец. Четвертый рейд пройдет 12 июня с 11:00 до 12::00 по адресу: Люберцы, улица Хлебозаводская, дом №298.

Следующую проверку проведут 13 июня с 8:00 до 9:00 у дома №403 на Октябрьском проспекте Люберец. Девятнадцатого июня с 22:30 до 23:30 рейд пройдет у дома №9А на Парковой улице Люберец. Двадцать третьего июня проверку проведут у дома №5/1 на Дзержинском шоссе в Котельниках.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.