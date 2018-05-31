РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В микрорайоне Климовск Подольска 2 июня проведут мероприятие для детей, на котором можно будет посмотреть шоу робота-трансформера и самому собрать робота, сообщается в группе «Робототехника Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 2 июня с 12:00 до 16:00 на территории гипермаркета «Глобус» на улице Молодежная, 11 состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Гостей ожидает шоу робота-трансформера, анимация, бесплатный мастер-класс по робототехнике от клуба «Пиксель» и многое другое», – говорится в сообщении.

Организаторы обещали познакомить посетителей с робототехникой, инновациями и технологиями этой отрасли.