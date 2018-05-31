РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Количество жалоб от жителей Балашихи на состояние дорог на придомовых территориях сократилось на 85% по сравнению с 2017 годом, сообщается на официальном сайте Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Госадмтехнадзоре Московской области снизилось поступление жалоб от населения на состояние твердого покрытия внутридворовых дорог и проездов. Меньше всего стали жаловаться в Щелковском муниципальном районе – всего два обращения, а в 2017 году – 38 сигналов от населения. Из Балашихи направлено только шесть обращений на эту тему, тогда как в прошлом году – 40», – сказала начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

С начала 2018 года на портал «Добродел» поступило 358 обращений по фактам нарушения в содержании проезжей части придомовых территорий в Московской области, а за аналогичный период прошедшего года – 481 жалоба.