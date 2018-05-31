РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В одном из домов поселка Железнодорожный Подольска в 2019 году планируют провести капитальный ремонт кровли и вентиляционных шахт, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах в доме №210 на Большой Серпуховской улице поселка Железнодорожный. Мужчина отметил, что из-за этого в доме начала появляться плесень.

«Управляющая компания «Лаговское» 30 мая проверила работоспособность системы вентиляции в трех квартирах. В результате проверки нарушений выявлено не было. В 2019 году в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Подольске, на 2014-2038 годы», в доме №210 запланирован капитальный ремонт кровли. В ходе выполнения работ по ремонту кровли, будет проведен ремонт и вентиляционных шахт с установкой козырьков», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.