РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В четверг в парке имени Виктора Талалихина в Подольске не будут работать аттракционы из-за сильного ветра, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

30 мая аттракционы парка также не работали, порывы ветра в этот день по прогнозу достигали 15-20 метров в секунду, а в реальности было зафиксировано 18 метров в секунду в Москве и 19 метров в секунду в Подмосковье. В четверг ветер еще сильный, но порывы всего 12-17 метров в секунду, согласно прогнозу, такая ситуация сохранится до 21:00, к ночи ветер стихнет. Причиной сильного ветра в Московском регионе в четверг стал интенсивный рост атмосферного давления.

«Друзья, к сожалению, сегодня (31 мая - ред.) наши аттракционы снова не работают в связи с сильным ветром. Контактный зоопарк «Zoo-mini» открыт до 20:00, кафе «Парус» – до 23:00, «Кофейня в парке» – до 21:00», – говорится в сообщении.

Парк имени Талалихина в Подольске является центральным в горокруге, в будние дни в парке отдыхает более 1 тысячи человек. В праздничные дни его посещают более 15 тысяч горожан.