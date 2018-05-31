РИАМО - 31 мая. Федеральная антимонопольная служба России регулярно выявляет множество нарушений госзакупок в сфере Гособоронзаказа, сообщил в четверг на форуме начальник управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александр Пудов.

«Федеральная монопольная служба при осуществлении контроля за размещением закупок в сфере Гособоронзаказа сталкивается с огромным количеством нарушений, при этом нарушения носят систематический характер, мы достаточно давно ведем разъяснительную работу с заказчиками», - сказал Пудов.

Среди наиболее частых нарушений - требования к содержанию документации, несоблюдение сроков размещения документации.

«Все нарушения, которые мы выявляем, они очень странные, подходы к осуществлению закупок давно поменялись, но представители заказчиков находятся как будто в прошлом веке», - подчеркнул Пудов.

В четверг в доме правительства Московской области проходит Второй всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018». На секциях обсуждают закупки в сфере Гособоронзаказа, государственное регулирование оборонного заказа, информационные технологии. Во второй день форума пройдет пленарное заседание, на котором обсудят современные вызовы в сфере Гособоронзаказа. В нем ожидается участие представителей правительства РФ, губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства промышленности и торговли.