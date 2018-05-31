РИАМО - 31 мая. Тело новорожденного ребенка обнаружили в канализационной трубе в подвале дома в подмосковном городе Щелково, следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«30 мая 2018 года в правоохранительные органы города Щелково поступило сообщение об обнаружении в канализационной трубе в подвальном помещении дома тела новорожденного ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области и было организовано проведение доследственной проверки», - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что тело новорожденного соответствует внутриутробному развитию на срок около шести месяцев, с гнилостными изменениями и было утилизировано из квартиры жилого дома через унитаз.

Следователь назначил проведение экспертизы с целью установления причин смерти новорожденного. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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