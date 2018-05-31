РИАМО - 31 мая. Избирательная комиссия Московской области утвердила кандидатуру Эльмиры Хаймурзиной на должность председателя, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Кандидатура Хаймурзиной была избрана путем тайного голосования членов Избирательной комиссии Московской области. Соответствующее решение вступает в силу в момент его принятия.
«У нас впереди большая и очень сложная, может быть, самая тяжелая кампания для Московской области - кампания по выборам губернатора. Я надеюсь, что нашими общими усилиями мы сделаем так, что эта кампания пройдет <...> исключительно в рамках федерального и регионального законодательства с соблюдением прав избирателей и прав кандидатов», - сказал в ходе видеоконференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
Он также высоко оценил профессиональный опыт Хаймурзиной.
Как сообщила журналистам Хаймурзина, она планирует покинуть пост заместителя председателя правительства Подмосковья.
«Конечно, это несовместимо. Я думаю, что я сегодня напишу заявление. Это отдельная работа, постоянная, и она не предполагает совмещение», - сказала Хаймурзина.
Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Хаймурзиной на должность члена Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены Центральной избирательной комиссии РФ предложили Мособлизбиркому выбрать Хаймурзину на должность председателя.
Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).
До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а в октябре 2014 года получила должность заместителя председателя правительства Московской области.
Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации. Она продолжит работать в Избирательной комиссии региона в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.
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