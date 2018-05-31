РИАМО - 31 мая. Избирательная комиссия Московской области утвердила кандидатуру Эльмиры Хаймурзиной на должность председателя, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Кандидатура Хаймурзиной была избрана путем тайного голосования членов Избирательной комиссии Московской области. Соответствующее решение вступает в силу в момент его принятия.

«У нас впереди большая и очень сложная, может быть, самая тяжелая кампания для Московской области - кампания по выборам губернатора. Я надеюсь, что нашими общими усилиями мы сделаем так, что эта кампания пройдет <...> исключительно в рамках федерального и регионального законодательства с соблюдением прав избирателей и прав кандидатов», - сказал в ходе видеоконференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Он также высоко оценил профессиональный опыт Хаймурзиной.

«Мне кажется, Эльмира Абдулбариевна сегодня в этой части человек максимально подготовленный, потому что работа в исполнительной власти позволяет человеку узнать людей, узнать глав муниципальных образований, узнать представителей органов, руководителей, естественно, знает все правительство от и до», - отметил Булаев.

Как сообщила журналистам Хаймурзина, она планирует покинуть пост заместителя председателя правительства Подмосковья.

«Конечно, это несовместимо. Я думаю, что я сегодня напишу заявление. Это отдельная работа, постоянная, и она не предполагает совмещение», - сказала Хаймурзина.

Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Хаймурзиной на должность члена Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены Центральной избирательной комиссии РФ предложили Мособлизбиркому выбрать Хаймурзину на должность председателя.

Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).

До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а в октябре 2014 года получила должность заместителя председателя правительства Московской области.

Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации. Она продолжит работать в Избирательной комиссии региона в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.