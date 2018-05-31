РИАМО - 31 мая. В Дмитровском округе местную жительницу признали виновной в причинении смертельных травм своему ребенку, женщина отсидит в тюрьме восемь лет за убийство пятилетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

Собранные следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летней местной жительнице. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пятилетнего ребенка и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

«Приговором Дмитровского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

ПО ее слова, следствие и суд установили, что 15 октября 2015 года женщина вместе с пятилетним сыном находилась в помещении дома, расположенного на территории СНТ «Агат» поселка Мельчевка нынешнего Дмитровского городского округа. На почве неприязненных отношений к сыну, возникших в связи с его непослушанием, она нанесла мальчику не менее семи ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям. От полученных травм ребенок скончался. Затем женщина, не сказав никому о произошедшем, закопала тело сына на дачном участке.

О совершенном ею преступлении стало известно в марте 2017 года. Дальние родственники, обеспокоенные долгим отсутствием мальчика, обратились в правоохранительные органы. В результате проведенных неотложных следственных действий следователям и криминалистам удалось установить факт гибели ребенка, а в дальнейшем и место его захоронения. Тело мальчика было обнаружено в вырытой яме на участке в СНТ.

В ходе следствия было установлено, что женщина также совершила фиктивную постановку на учет 11 иностранных граждан по месту своей регистрации в жилом помещении в Российской Федерации.