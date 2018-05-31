РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Сотрудники предприятия благоустройства «Горзеленхозстрой» подмосковного Королева приступили к монтажу цветочной декоративной композиции «Чудо-юдо Рыба-кит», длина которой составляет более 18 метров, написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Масштабная композиция украсит разворотный круг на проспекте Космонавтов.

«В длину сказочная рыба больше 18 метров, из них 3,5 – это хвост, который весит около тонны. На создание уйдет 18 тысяч цветов. Площадь фигуры – около 60 квадратных метров. Вокруг гигантской рыбы будет разбит цветник, имитирующий море, а на спине разместится волшебный город», – написал Ходырев.

Всего этим летом около 8 тысяч квадратных метров цветников украсят территорию наукограда. Будет установлено порядка 40 фигур вертикального озеленения и декоративных композиций. Для летнего убранства города планируется подготовить 800 тысяч единиц цветочной и декоративно-лиственной рассады.