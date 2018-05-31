РИАМО - 31 мая. Резкое похолодание, которое пришло в столицу в последний день весны, заставило москвичей вспомнить об осени и достать из шкафов теплые куртки и пальто.

В четверг в столице температура воздуха будет не выше 15 градусов. По оценке синоптиков, это почти на 5 градусов ниже средних многолетних значений. Кроме того, в городе продолжает дуть порывистый ветер. Капризы московской погоды активно обсуждают пользователи соцсетей.

«Вам еще не сообщили, как в Москве похолодало? Так вот, у меня отмерзли руки и нос, иду в пальто», - написала в Twitter пользовательница @blood__pie.

Температурный скачок заставил москвичей активно утепляться перед выходом на улицу.

«Погода сегодня в Москве такая, что переоделась я из лета в осень сразу», - рассказала @Manzanillka.

В соцсетях с иронией отмечают, что студеное лето уже стало столичной «фишкой».

«В Москве как обычно: чем ближе лето, тем холоднее погода», - поделилась @avsolovyeva.

Пользовательница @lireenna обратила внимание и на другие погодные странности.

«Погода в Москве: солнце, хмарь, ветер, морось, ливень, солнце, пролетающие мимо ветки тополя. И это все за семь минут», - написала девушка.

Тем не менее, москвичи надеются, что погода одумается и войдет в «летний» график.

«Как бы завтра лето, погода, аллоооо», - отметила @mariamironova88.

Когда потеплеет в Москве и Подмосковье>>