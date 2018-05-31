РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 31 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил воспитанников и коллектив педагогов детских садов горокруга с наступающим Днем защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ружицкий в четверг торжественно открыл фестиваль «Радуга» в Люберецком районном дворце культуры. Этот фестиваль проходит в городском округе с 2006 года, он приурочен к Международному дню защиты детей.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо воспитателям, потому что они учат детей добрым делам. И добрым делам учатся друг у друга. Я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником, с Днем защиты детей. Многие из вас летом поедут в отпуск с родителями, хорошего вам отдыха, солнца. Будьте здоровыми», – сказал Ружицкий.

В фестивале приняли участие около 300 участников из 22 дошкольных образовательных учреждений. Они показали свои творческие номера – вокальные и хореографические. Девиз фестиваля: «Спешите делать добро».

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско также поздравил детсадовцев с наступающим праздником. Он пожелал детям отдохнуть летом, а воспитателям – подготовиться к началу нового учебного года.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.