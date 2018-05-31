РИАМО - 31 мая. Участок столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» протяженностью 6,5 километров планируют построить в 2022 году, он соединит Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Первоначально новая линия метро должна была связать станцию «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии метро и поселок Коммунарка в новой Москве. Позже было принято решение о продлении линии от станции «Улица Новаторов» в направлении центральной части города», – говорится в сообщении.

Протяженность участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» составит 6,5 километров, на нем будут размещены три станции: «Улица Строителей», «Академическая», «Севастопольский проспект». Станция «Улица Новаторов» образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а «Севастопольский проспект» - со станцией «Крымская» МЦК.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.