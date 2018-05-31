По пути можно увидеть усадьбу Заречье, построенную 19 века в стиле классицизма и принадлежавшую чайному промышленнику А. Попову, а затем его сыну. В 1940-х годах двухэтажный дом едва не сгорел, до наших дней сохранились частично надстроенные вторые этажами, а также хозяйственные постройки.