© РИАМО
, Александр Манзюк
Территория комплекса протянулась на 2 км вдоль Москвы-реки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Дунинский заповедник объединяет археологические памятники истории разных эпох – дьяковской культуры раннего железного века, Древней Руси и позднего Средневековья. На территории комплекса пять селищ железного века и три средневековых.
© РИАМО
, Александр Манзюк
300-летний реликтовый лес – памятник природы, здесь запрещено рубить деревья, разводить костры и ставить палатки. В лесу находятся курганы и могильники славян.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 1997 году археолог Сергей Чернов обнаружил здесь 26 курганов – древних захоронений.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Центром заповедника является Дунинское городище. Здесь сохранились древние валы и рвы, признанные наиболее сохранившимися из подобных объектов в Московской области, рассказывают на экскурсии проекта «Усадебный экспресс».
© РИАМО
, Александр Манзюк
По словам экскурсовода, наши предки занимались здесь земледелием, держали скот, охотились и рыбачили. Археологи нашли множество украшений, остатков предметов быта и орудий труда племён вятичей. При желании любой турист может обнаружить артефакты буквально под ногами. Археологи предполагают, что здесь еще можно обнаружить интересные артефакты.
© РИАМО
, Александр Манзюк
По пути можно увидеть усадьбу Заречье, построенную 19 века в стиле классицизма и принадлежавшую чайному промышленнику А. Попову, а затем его сыну. В 1940-х годах двухэтажный дом едва не сгорел, до наших дней сохранились частично надстроенные вторые этажами, а также хозяйственные постройки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 1941 году на территории Дунинского комплекса проходила линия обороны Москвы. Здесь размещалась артиллерия, тыловые части и полевые госпитали советских войск. Сохранились остатки стрелковых ячеек, пулеметные гнезда, укрепления.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 2008 году по заказу Дунинского музея-заповедника были проведены работы по восстановлению и перестройке траншей, блиндажей, наблюдательных пунктов. Большинство военных памятников реконструировано с исторической точностью. Реконструированы деревянные оборонительные приспособления – надолбы и рогатки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
По легенде, на месте, где вырыли могилу для одного из погибших бойцов, забил родник, и солдат ожил.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Над святым источником, где можно попить родниковой воды, построена часовня в честь Иоанна Предтечи, с деревянной купелью, температура воды в которой зимой и летом около 4 градусов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Рядом висит необычный колокол – разорванный снаряд от знаменитой «Катюши» (БM 13), в который могут позвонить туристы.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Неподалеку установлен поклонный крест в память о павших защитниках Родины.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 2005 году в честь Победы в Великой Отечественной войне усилиями местных жителей был воздвигнут православный храм имени Архангела Михаила с часовней. Церковь действующая, здесь можно помолиться и поставить свечи.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Каждый год рядом с храмом проводится костюмированная реконструкция Битвы за Москву. Также многие туристы специально приезжают сюда отмечать 9 мая.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Возле входа в часовню можно увидеть стенды с находками членов поискового отряда «КитежЪ»: пузырьки для медикаментов, каска советского солдата, саперная лопатка, гильзы от патронов. Рядом расположен музей с археологическими экспонатами эпох каменного, бронзового и железного веков.
Посетить Дунинский заповедник можно с экскурсией проекта «Усадебный экспресс».
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