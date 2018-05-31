РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Фильм про подольских курсантов «Ильинский рубеж» выйдет к 75-летию Победы, в настоящее время кинопроект участвует в питчинге в Минкульте для поиска инвесторов, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

«В Минкульте 26 мая 2018 года состоялся питчинг игрового авторского и экспериментального кино. Пиитчинг (англ. pitch – выставлять на продажу) – презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект. <…> «Ильинский рубеж» имеет статус «народного кинопроекта». Уже сейчас средства на фильм собираются в Калужской области и Подольске. Картина должна будет выйти к 75-летию Победы – 9 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Всего на суд экспертов во время питчинга представили 68 проектов разных жанров. В том числе мелодрамы, комедии, истории, основанные на реальных событиях, военные и спортивные фильмы, сюжеты на злобу дня, фантазийные, приключенческие крупнобюджетные истории.

Студия «Военфильм» и продюсер Игорь Угольников представили фильм «Ильинский рубеж» о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года. Режиссер картины – Вадим Шмелев. Угольников рассказал, что подготовительный период начался с тщательного изучения всех документов, так как картины о войне должны быть максимально достоверными. В фильме будет задействовано большое количество военной техники, предполагается много батальных сцен.

Начало съемок киноленты «Ильинский рубеж» запланировано на август 2018 года. Фильм посвящен подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ Подольска в сражениях в октябре 1941 года под Москвой. Режиссером киноленты выступил Вадим Шмелев, а главные роли сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Идея фильма о подвиге курсантов принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ, при жизни которых этот проект так и не удалось воплотить в жизнь. В работу проекта включился благотворительный фонд имени Подольских курсантов, волонтерский отряд «Ильинский патруль» и многие другие.