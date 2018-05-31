РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Житель Подольска пожаловался на горку на одной из детских площадок микрорайона Климовск, которая была ненадежно прикручена и могла упасть в любой момент, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портал на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке в микрорайоне Климовск. Он отметил, что у домов №№1,3,5 по улице Ихтиманская на площадке сломана часть конструкции детской горки. Она подвешена на одном болту и может нанести травму детям.

«Обращение, поступившее на «Добродел», по вопросу ремонта детской игровой площадки в микрорайоне Климовск на Ихтиманской улице у домов №№1, 3, 5 было рассмотрено администрацией округа. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Недостатки были устранены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.