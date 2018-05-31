РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В подмосковном Королеве состоялся конкурс рисунков среди детей сотрудников городской больницы, сообщил «РИАМО Королеве» представитель медучреждения.

Организатором конкурса выступила городская организация профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке администрации Королевской городской больницы. На нем свои работы представили дети сотрудников больницы. Они работали по темам: «Чемпионат Мира по футболу», «Моя мама», «Мир глазами детей».

«На конкурс было представлено более 80 работ. Тридцатого мая жюри оценивало рисунки и подводило итоги. В номинации «Чемпионат Мира по футболу» лучшая работа у Марии Пустохиной. В номинации «Мир глазами детей» первое место заняла Арина Чикалова. А лучшие рисунки на тему «Моя мама» удались Федору и Александре Дюминой – брат с сестрой поделили первое место. Приз зрительских симпатий получил Сергей Дорошко», – сказал представитель.

Победители конкурса получили награды. Всем участникам вручили сувениры и подарки на память.