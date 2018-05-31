РИАМО - 31 мая. В Московской области за январь-апрель 2018 года зафиксировано снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 5,3% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«Всего в авариях на дорогах погибло 175 человек. На данный момент Подмосковье занимает 4 место по смертности от ДТП в Центральном Федеральном округе», – сообщила Забралова.

По ее словам, в Подмосковье более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 7,1 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 7,5.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, снижение смертности в большей степени связано с оперативной работой службы скорой медицинской помощи.

«Стоит отметить качественную работу службы скорой помощи, сотрудники которой быстро реагируют на происшествия. За последние три года сократилось время, за которое бригада доезжает до пациента: этот показатель улучшился на 10-15%. Теперь наша задача — добиться прибытия кареты скорой помощи на место аварии в течение 10 минут. Сегодня это удаётся сделать в 90% случаев», - заявил Марков.

Министр также отметил, что в Подмосковье усовершенствовали систему управления службой скорой медицинской помощи «Система-103» и Единой медицинской информационно-аналитической системы. Теперь передача информации о вызовах скорой помощи осуществляется через информационную систему. Диспетчеры могут отслеживать, в какое лечебное учреждение и какая информация передается. Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи.

Ежедневно в регионе регистрируется порядка 7 тысяч вызовов скорой помощи.