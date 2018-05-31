РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Дольщики долгостроя ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск Подольска 3 июня проведут собрание у офиса продаж жилкомплекса, сообщил «РИАМО в Подольске» один из дольщиков.

Инвестиционный контракт с ООО «Премьер-Инвест» на строительство ЖК «Эстет» администрация заключила в 2005 году. Дома №№7, 5, 5 корпус 1 готовы более чем на 70% и не признаны проблемными. На застройщика при заключении инвестконтракта было наложено социальное обременение, после завершения строительства он должен был часть квартир выделить для расселения льготной категории граждан. Но застройщик начал испытывать проблемы с финансированием, тогда ему разрешили эти квартиры продать. Однако по-прежнему точных сроков, когда же дольщики получат ключи от своих квартир, нет.

«Нас кормят обещаниями уже несколько лет. Обещали на майские праздники ключи выдать, затем к концу лета, потом на Новый год, и так по кругу из года в год. По отпискам застройщика на объекте работает около 160 рабочих, однако по факту, как мы сами видим, не более 30. 3 июня дольщики данного долгостроя планируют провести собрание у офиса продаж на Серпуховской улице в микрорайоне Климовск. В рамках собрания будем обсуждать проблемные вопросы, а также дальнейшие действия», – сказал дольщик.

Он отметил, что собрание начнется в 12:00. В рамках мероприятия дольщики планируют коллективно подписать заявления в соответствующие органы.

По словам главы городского округа Николая Пестова, администрация округа ведет еженедельный контроль состояния объектов строительства ЖК «Эстет». В марте основные строительно-монтажные работы в жилом доме №7 на улице Серпуховской были завершены. Инвестором-застройщиком выполнялись работы по установке системы пожаротушения, наладке систем внутреннего электроснабжения.

Инвестор-застройщик планировал ввести объект в эксплуатацию в апреле-мае 2018 года. Дорожная карта по завершению строительства опубликована на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска. Планируемая передача квартир участникам долевого строительства – II квартал 2018 года.