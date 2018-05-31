РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Администрация Подольска в июле 2018 года выберет нового инвестора-застройщика для завершения строительства домов в поселке Быково, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

По договору о развитии застроенной территории поселка Быково сельского поселения Стрелковское бывшего Подольского муниципального района инвестор-застройщик ЗАО «Подольский ДСК» ввел в эксплуатацию многоквартирные жилые дома №№8 и 10 на улице Академическая. Построил дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивная, готовность которых составляет 100%. Дом №7 на улице Московская законсервирован с 8 февраля 2016 года. Решением Арбитражного суда Московской области 30 января 2018 года ЗАО «ПДСК» признали банкротом, ввели процедуру конкурсного производства. Дома на улицах Московская, №7 и Спортивная, №№1, 2, 3, 4, 6, признаны проблемными объектами.

«В настоящее время администрация горокруга Подольск проводит претензионную работу по неисполнению ЗАО «ПДСК» взятых на себя обязательств в рамках договора, срок действия которого продлен до 30 июня 2018 года. После окончания действия договора администрация Подольска примет решение о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории с правом предоставления компенсационного участка новому инвестору-застройщику для завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов строительства», – говорится в сообщении.

Для ввода в эксплуатацию проблемных объектов привлеченная ЗАО «ПДСК» подрядная организация выполняла работы по завершению строительства жилых домой №№1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивная в поселке Быково. В том числе по благоустройству территории: заасфальтировали дорожки и проезжую часть, установили малые архитектурные формы на детской площадке, обустроили места общего пользования, создали диспетчерскую лифтового оборудования, закупили газовые приборы учета и установили их в квартирах, сформировали сметную документацию на выполнение работ по обустройству кровли в жилых домах, благоустроили придомовую территорию.

Чтобы завершить строительство и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома на улицах Московская и Спортивная в поселке Быково разработали новую градостроительную концепцию застройки части территории. Концепция на протяжении 2017-2018 годов неоднократно проходила согласование в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области. Инвестор-застройщик работает над устранением полученных в ходе согласования замечаний.