РИАМО - 31 мая. В подмосковном городском округе Егорьевск полицейские задержали мужчину, у которого при личном досмотре изъяли более 4 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«29 мая в 12:10 на 84 километре автодороги Москва - Касимов (городской округ Егорьевск) установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1987 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,36 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.