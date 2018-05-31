РИАМО - 31 мая. Испытательную лабораторию оборудуют в ходе реконструкции Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины в подмосковном Одинцове, на эти цели потратят 180 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение здания ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины» в Одинцове. Объем инвестиций в проект составит порядка 180 миллионов рублей», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, разрешение на строительство действует до декабря 2018 года.

В одноэтажном здании на площади 800 квадратных метров разместится испытательная лаборатория, оснащенная современным оборудованием для производства микро- и наносистем для диагностики и лечения сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических заболеваний, а также микродозаторов лекарственных соединений. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, выполнят озеленение.