РИАМО - 31 мая. Злоумышленники напали на мужчину на юго-востоке Москвы, избили его и отобрали имущество стоимостью 7,2 тысячи рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 30 мая в 01:10 в полицию поступило сообщение от мужчины 1974 года рождения, который заявил о разбое по адресу: Юрьевский переулок, дом 19.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 29 мая в 22:30 по указанному адресу неизвестные, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, нанесли ему побои, открыто похитили телефон сотовой связи, 700 рублей, личные вещи и документы, скрылись. Материальный ущерб составил 7,2 тысячи рублей», – сказал сотрудник.

Он отметил, что 30 мая в 02:00 по адресу: Юрьевский переулок, дом 19 сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1980 года рождения, зарегистрированного в подмосковной Балашихе, который изобличен в совершении данного преступления.

Правоохранительные ведут розыск соучастников преступления, а также поиск похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело о разбое.