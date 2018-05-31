РИАМО - 31 мая. В лифте дома на юго-востоке Москвы двое вооруженных злоумышленников отобрали у мужчины телефон и 39 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 30 мая в 04:56 в полицию обратился безработный мужчина 1996 года рождения. Он сообщил о разбое по адресу: улица Краснодарская, дом 78.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 04:30 в лифте дома по указанному адресу двое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, открыто похитили телефон сотовой связи, 39 тысяч рублей, затем они скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 54 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».