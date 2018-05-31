РИАМО - 31 мая. В Подмосковье 4 июня 2018 года состоится вручение свидетельств очередным участникам подпрограммы «Социальная ипотека» областной госпрограммы «Жилище», к программе соципотеки присоединится 21 врач, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Еще 21 специалист в области здравоохранения Подмосковья получит возможность улучшить свои жилищные условия с помощью «Социальной ипотеки». Общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом для указанных врачей, составит более 45 миллионов рублей», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, в 2018 году в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» планируется улучшить жилищные условия 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.

«За все время реализации подпрограммы «Социальная ипотека» в Московской области возможность улучшить жилищные условия получили порядка 800 высококвалифицированных специалистов, в том числе 83 специалиста с начала 2018 года», – добавил министр.

Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Помимо врачей учреждений здравоохранения, ее участниками могут стать учителя, тренеры-преподаватели, а также молодые ученые и молодые уникальные специалисты. Этот продукт нацелен на привлечение и закрепление в регионе профессиональных кадров социальной сферы, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность высокотехнологичных отраслей экономики, доступность здравоохранения, качество образования и развитие физической культуры.

В рамках подпрограммы правительство Московской области погашает полную стоимость жилья, которое приобретают участники по договору купли-продажи или долевого участия. Первая половина предоставляется в виде субсидии, а оставшаяся будет выплачиваться ежемесячно на протяжении 10 лет. Таким образом, получателю субсидии необходимо выплачивать лишь проценты по кредиту. Программа рассчитана на период с 2016 по 2027 годы. Основные мероприятия по отбору и обеспечению жильем осуществляются в первые три года. В последующий период будет выплачиваться компенсация.