РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В Ледовом дворце «Арена Балашиха» 30 и 31 июня состоится открытый турнир по фигурному катанию, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте спортклуба КПРФ.

«В Ледовом дворце «Арена Балашиха» 30-31 июня пройдет открытый турнир по фигурному катанию на призы спортклуба КПРФ, посвященный Победе в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие около 200 ребят от 3 до 16 лет. Турнир является квалификационным, таким образом, по результатам выступлений участники имеют возможность получить очередные спортивные разряды.