РИАМО - 31 мая. Трое неизвестных устроили ДТП в новой Москве, чтобы ограбить мужчину, перевозившего денежные средства, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 30 мая в 18:00 в полицию от граждан поступило сообщение о хищении денежных средств по адресу: поселок Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, владение 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 16:45 по указанному адресу трое неизвестных на автомобиле Kia Rio совершили ДТП с автомобилем Skoda Rapid, после чего брызнули из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо мужчине, следовавшему в качестве пассажира, нанесли побои и открыто похитили у него сумку, в которой находились денежные средства, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован с переломом костей носа, ушибами мягких тканей головы и конечностей. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой.