РИАМО – 31 мая. Гражданам, чьи паспорта ошибочно числятся как недействительные в базе данных ЕИАС «Российский паспорт», отказывают в ряде услуг, как в банковской, так и в других сферах, в МВД России объяснили, что ошибки произошли из-за технического сбоя во время объединения баз, пишет в четверг газета «Коммерсант».

В МВД России в ответ на запрос издания признали, что проблемы со статусом паспортов возникают из-за технического сбоя. В министерстве пояснили, что паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года, до 2006 года сведения о документах включались в разрозненные базы данных.

«В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы «Российский паспорт» было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», - сообщил изданию врио замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгений Артемов.

По его словам, в целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД «в кратчайшие сроки». При необходимости россияне также могут получить в полиции официальное подтверждение о действительности их паспорта.

В министерстве также уточнили, что из-за сбоя в базе данных граждане не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Исправить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

При этом счетчик показывает число скорректированных с помощью граждан сведений: на вечер 30 мая 2018 года табло показывало почти 1,475 миллиона, а с предыдущих суток прирост составил около 1 тысячи исправлений.

Представители банковской сферы пояснили, что используют список недействительных паспортов на сайте МВД РФ в соответствии с законом.