РИАМО - 31 мая. В Москве в ближайшие два года планируют построить шесть футбольных полей с искусственным покрытием и необходимой инфраструктурой для учеников профильных спортшкол, в этом году планируют ввести три из них, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«До 2020 года департамент строительства Москвы за счет средств городского бюджета планирует построить и ввести в эксплуатацию шесть футбольных полей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, такие футбольные поля появятся в каждом округе столицы. Их строительство позволить повысит уровень подготовки наших спортсменов. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию три футбольных поля», - сообщил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.

Футбольные поля с искусственным покрытием и инфраструктурой появятся по адресам: Студеный проезд, владение 1-3 (ввод в 2018 году); пересечение улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской (ввод в 2018 году); стадион «Олимп» (футбольное поле), улица Суздальская, владение 40 (ввод в 2018 году); улица Паустовского, владение 6, корпус 2; улица Заречье, владение 9 (в том числе подъездная дорога); город Зеленоград, микрорайон 9 у корпуса 919.

В составе инфраструктуры полей – мобильные трибуны, административные здания в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и так далее.

«Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивной школы смогут играть на высококачественной искусственной траве для открытых полей - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года», - добавил Бочкарев.