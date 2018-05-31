РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Волонтеры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пожилого мужчину, пропавшего 26 мая в СНТ подмосковных Люберец, сообщается на сайте отряда.

Двадцать шестого мая 59-летний Омари Гигава вышел на прогулку в СНТ «Ручеек» и не вернулся домой. К его поиску подключились волонтеры.

«Мы в первую очередь проверяли знакомые ему маршруты. Работали по двум направлениям – оклейка объявлениями с опросом прохожих и природная среда. В итоге сработала завезенная нами ориентировка в ОМВД по Северному Медведково Москвы. Дежурная позвонила нам на горячую линию и сообщила, что Омари Гигава 29 мая рано утром отправили в больницу. Получается, он все это время был на улице. Ведь пропал он 26 мая», – говорится в сообщении.

В поиске пропавшего участвовали 17 человек и два информатора. Добровольцы обращались в больницы и полицию.