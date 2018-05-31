РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В городском округе Люберцы грабитель проник в квартиру и тайно похитил ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 2 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что 30 мая в 14:53 на службу «02» поступило сообщение о краже драгоценностей и денег из квартиры в Люберцах.

«Гражданка обратилась с заявлением о том, что в период времени с 13:40 до 14:40 неизвестный проник в квартиру и тайно похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба – 2 146 000 рублей», – сказал сотрудник полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.