РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Сотрудники ГИБДД в июне проверят автомобилистов Подольска на соблюдение правил перевозки детей, а также на употребление алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы 8-го батальона ДПС.

«В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 1, 8, 15, 22 и 29 июня на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе и в Подольске, будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Работа по данному направлению будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки», – говорится в сообщении.

Кроме того, для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения 2, 9, 16, 23 и 30 июня будет проводиться и оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За несоблюдение водителями правил дорожного движения по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей. За пьяное вождение нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, также его могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.