РИАМО - 31 мая. В Ленинском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota Camry стоимостью около 1,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«30 мая в 05:10 в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что в период времени с 00:30 до 05:00 от его дома заявителя в Ленинском районе неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,8 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.