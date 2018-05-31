РИАМО - 31 мая. Москва оказалась лидером рейтинга направлений внутреннего туризма в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, также российские туристы интересуются поездками в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Махачкалу и Краснодар, пишет в четверг газета «Известия».

Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и авиабилетов выяснило, какие направления внутреннего туризма наиболее популярны у россиян во время проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«В период с 14 июня по 15 июля 2018 года этот рейтинг возглавила столица, на которую пришлось 23% уже проданных билетов, затем идут Симферополь (16%), Санкт-Петербург (12,5%) и Сочи (10,7%)», - отмечается в статье.

При бронировании туров наблюдается другая картина — на первом месте Крым (71,7% уже забронированных туров), на втором — Краснодарский край (26,8%). Оставшиеся 1,5% распределены между Калининградом, Москвой, Карелией, Санкт-Петербургом и другими направлениями.

«Характерным трендом этого лета является рост интереса к местам проведения ЧМ 2018 года, причем не только со стороны болельщиков, но и со стороны обычных туристов. Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса», - считает глава Ростуризма Олег Сафронов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».