РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В парке имени Талалихина в Подольске 3 июня пройдет бесплатное занятие йогой для позвоночника, посетить ее смогут все желающие, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В парке имени Талалихина в Подольске начинаются бесплатные занятия йогой по воскресеньям. Каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры його-студии «Шанти» будут проводить занятия с 10:00 до 12:00. 3 июня пройдет занятие йогой для позвоночника, проводить которое будет инструктор-йогатерапевт Илья Тупик. Данная йога ориентирована на оздоровление позвоночника и других суставов», – сказала организатор.

Она добавила, что принять участие смогут все желающие. С собой необходимо взять коврик и бутылку воды. Одежду нужно выбирать удобную. Занятие будет проходить на лужайке за памятником Виктору Талалихину.