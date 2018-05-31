РИАМО - 31 мая. В дни проведения матчей вблизи стадиона «Спартак» в столице будет запрещено движение транспорта без пропусков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В дни проведения матчей — 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля — будет запрещено движение без пропуска: по Волоколамскому проезду, в проезде Стратонавтов, на развороте на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, в Сходненском тупике», - говорится в сообщении.

В дни проведения матчей также будут действовать ограничения на стоянку и остановку транспортных средств в Волоколамском проезде, в проезде Стратонавтов и на Летной улице.

Чтобы оформить документы, дающие права на проезд, горожанам нужно обратиться в префектуру Северо-Западного округа. Перечень необходимых документов, которые нужно предъявить, включает копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, договор аренды жилья (если нет регистрации) и заявление. Если транспортное средство находится не в собственности, необходима доверенность от владельца.

Если человек проживает не по месту постоянной регистрации и у него нет договора аренды, следует представить документы, подтверждающие факт проживания или работы в районе. Это могут быть свидетельство о собственности, временная регистрация, справка с места работы.

Пропуск понадобится для движения по Сходненскому тупику, Волоколамскому проезду и проезду Стратонавтов. Его можно получить до 9 июня в будние дни с 11:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу: Волоколамский проезд, дом 1 (опорный пункт полиции).

При этом отмечается, что ограничения движения не затрагивают жилой район, объезд возможен по Волоколамскому шоссе и улице Свободы.

Также в 1 июня будет открыта временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до улицы Свободы. Она будет работать ежедневно. Это позволит обеспечить бесперебойную работу бесплатных автобусов, которые будут доставлять болельщиков на стадион.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».