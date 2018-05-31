РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Монтаж металлоконструкций пролета Салтыковского путепровода в Балашихе завершат до 10 июня, работы выполнены на 90%, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Салтыковский путепровод является элементом транспортной развязки на пересечении Разинского шоссе с двумя главными железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в районе станции «Салтыковская». Длина путепровода составит около 900 метров. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. Срок завершения строительства в соответствии с госконтрактом – IV квартал 2019 года.

«Возведение путепровода у станции «Салтыковская» идет в соответствии с графиком. Работы по укладке металлоконструкций, на которые позже будет положено дорожное полотно, завершены на 90%. Две стороны путепровода уже соединились над железной дорогой. Закончить эту часть работ планируем до 10 июня», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что общая готовность объекта составляет около 70%. Рабочим предстоит довыполнить устройство подпорных стен со стороны шоссе Ильича, достроить систему водостоков со стороны Разинского шоссе, а также завершить работы по обеспечению путепровода электричеством и системами связи. На объекте постоянно задействованы порядка 70 рабочих и до 15 единиц строительной техники.