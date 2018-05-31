РИАМО - 31 мая. На Воробьевых горах в Москве с 14 июня по 15 июля организуют пешеходную зону для свободного передвижения болельщиков, а наблюдать за матчем можно будет с помощью большого медиаэкрана, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Воробьевы горы станут одним лучших мест для просмотра игр чемпионата мира по футболу для тех, кто не попал на стадион. Наблюдать за ходом матчей в прямом эфире любители футбола смогут на медиаэкране площадью 140 квадратных метров. С 14 июня по 15 июля на Воробьевых горах организуют пешеходную зону», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что движение перекроют на улице Косыгина, на Мичуринском проспекте, на Университетском проспекте и на Университетской площади. А для автомобилистов, не имеющих пропуска, закроют проезд по улицам Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Мичуринской аллее и по участку Университетского проспекта.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».