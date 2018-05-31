РИАМО - 31 мая. До вечера четверга в Москве и Подмосковье сохранится сильный ветер, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня ветер не будет таким сильным. Вчера порывы ветра у нас были по прогнозу 15-20 метров в секунду, а в реальности они достигали 18 метров в секунду в Москве и 19 метров в секунду в Подмосковье. Сегодня ветер, конечно, сильный, но порывы всего 12-17 метров в секунду. Мы объявили, что порывы ветра сохранятся до 21:00. К ночи ветер стихнет», - сказала Позднякова.

Она добавила, что причиной сильного ветра в Московском регионе в четверг станет интенсивный рост атмосферного давления.

Ранее руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что 30 мая в столице из-за сильного ветра получили травмы двое человек.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.