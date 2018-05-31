РИАМО - 31 мая. Модный рэпер Face подрался со своим знакомым в центре Москвы, после конфликта оба молодых человека попали в отделение полиции, сообщает РИА Новости.

«Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18:00 в офисном помещении на улице Большой Садовой, 2/4, между 21-летним молодым человеком и его знакомым», — сказал сотрудник пресс-службы столичного главка МВД России.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.