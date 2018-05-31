РИАМО - 31 мая. На YouTube опубликовали видеоролик, как из Московского Кремля выезжает колонна автомобилей проекта «Кортеж», сообщает Газета.ru.

«На видео лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus выезжают с территории Кремля», - отмечается в материале.

Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса люкс – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что автомобили «Кортеж» будут представлены миру под брендом Aurus. Мировая премьера состоится в Москве 29 августа. Посетители мероприятия увидят лимузин и седан.