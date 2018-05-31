РИАМО – 31 мая. В подмосковном городском округе Можайск в лесном массиве обнаружили 10 тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«30 мая в 18:45 поступило сообщение, что в лесном массиве были обнаружены боеприпасы времен ВОВ (тротиловые шашки 10 штук). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Можайского ОВД», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в военный комиссариат Московской области. В четверг уничтожение запланировано силами министерства обороны РФ.