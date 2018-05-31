РИАМО - 31 мая. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Коммунарка на территории жилого комплекса «Москва А101» в Новомосковском округе столицы планируется открыть в первом квартале 2019 года, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Застройщик – ООО «К-фитнес» - в конце апреля получил разрешение на строительство и сейчас выходит на площадку. Новый ФОК должен открыться в первом квартале 2019 года. В нем смогут одновременно заниматься до 250 человек», - отметил Тимофеев.

По его словам, реализация этого проекта – пример сотрудничества между застройщиками.

«ФОК разместится на территории ЖК «Москва А101» девелопера ГК «А101». Обращая внимание на нехватку объектов спортивной инфраструктуры в микрорайоне, ГК привлекла стороннего инвестора, который обязался построить и запустить фитнес-клуб с бассейном», - пояснил председатель комитета.

ФОК будет построен по адресу: поселок Коммунарка, проектируемый проезд №817. Общая площадь комплекса составит 5,1 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании планируется оборудовать тренажерный зал с кардио-зоной, зал для групповых тренировок, студии для занятий йогой, пилатесом, балетный класс, а также бассейн с 25-метровыми дорожками и спа-зоной.

На первом этаже здания разместится кафе. В новом комплексе будут предусмотрены возможности для занятий детей от трех лет, в бассейне – для совместного плавания мам и малышей до трех лет. По предварительным оценкам, ежемесячно ФОК смогут посещать не менее 3,5 тысяч человек.

ЖК «Москва А101» находится в 6,5 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. В настоящее время построены 17 домов с магазинами и кафе на первых этажах, в строительстве находятся еще четыре жилых корпуса. В состав нового микрорайона вошли также школа на 1775 мест, детские сады и игровые площадки, многоуровневый паркинг.