РИАМО - 31 мая. Подмосковные полицейские задержали жителя Тульской области, подозреваемого в совершении серий краж из частных домов на сумму более 3,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» и ОМВД России по Солнечногорскому району при силовой поддержке бойцов Росгвардии СОБР «Булат» задержали 35-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в совершении серий краж», - говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник отжал пластиковое окно и незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Сивково Одинцовского района, откуда похитил электронную технику, ювелирные украшения и личные вещи. Сумма ущерба составила около 1,5 миллионов рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в Тульской области. В ходе обыска по месту его проживания в городском округе Химки сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона, 10 SIM-карт различных операторов, ювелирные украшения, пять наручных часов, три ноутбука, денежные средства и орудие совершения преступления. Также оперативники обнаружили и изъяли автомобиль иностранного производства, на котором передвигался подозреваемый», – добавила Петрова.

По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлена причастность фигуранта к совершению четырех аналогичных противоправных действий на территории Солнечногорского района. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила более 3,5 миллионов рублей», – отметила Петрова.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступлений.