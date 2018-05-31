РИАМО - 31 мая. В день рождения поэта Александра Пушкина по всей столице появится 17 его 3D-двойников, которых можно будет увидеть с помощью приложения Histars, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего мы планируем открыть 17 новых локаций для фотографий с цифровой фигуркой Александра Пушкина. Одна из них появится на пересечении Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Раньше на этом месте стоял дом, где родился поэт. 3D-копию можно также загрузить на Театральной площади (там часто бывал Пушкин) и на Тверской улице, получившей довольно подробное описание в романе «Евгений Онегин», — рассказал руководитель проекта «Узнай Москву» департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Также 3D-модели поэта появятся на территории пяти столичных парков, таких как «Сокольники» или «Зарядье». Виртуального двойника также поселили на Пушкинской набережной и Пушкинском мосту, рядом со станцией метро «Пушкинская» и на улицах, где чаще всего пользуются городской сетью Wi-Fi.

Расположение 3D-двойника поэта покажет стрелка компаса в меню приложения Histars. Загрузить 3D-копию фигуры поэта смогут пользователи, которые оказались на расстоянии до 50 метров от указанной точки. Фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для фото.

Для снимков предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур известной исторической личности. Обе копии Пушкина с кудрями и бакенбардами одеты в коричневое пальто. Один из двойников протягивает руку в знак приветствия, а другой стоит со скрещенными на груди руками.

Встретить копию поэта можно будет на Тверской улице, Тверском бульваре, Цветном бульваре Гоголевском бульваре, в Ильинском сквере, на Чистопрудном бульваре, на Малой Почтовой улице, в Госпитальном переулке, в сквере перед Большим театром, возле станции метро «Пушкинская», на Пушкинском мосту, Пушкинской набережной, рядом с Мемориальной квартирой А.C. Пушкина на Арбате, в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, в парке «Зарядье», в Парке Горького, в Таганском парке, в парке «Сокольники» и в парке «Фили».

Начиная с 7 июня сделать фотографии с двойником Александра Пушкина в Москве можно будет только рядом с Мемориальной квартирой А.С. Пушкина на Арбате, а также в столичной библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина на Спартаковской улице.

Приложение Histars работает в Москве с осени 2015 года, в его основу лег принцип дополненной реальности. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Изначально в программе было девять 3D-двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович. В прошлом году к ним присоединились еще три виртуальных героя — Лев Яшин, Федор Достоевский и Лев Толстой.

Во время чемпионата мира по футболу число мест, где можно повстречать виртуальную копию вратаря Льва Яшина, будет увеличено. Так, 3D-копия легендарного футболиста появится на всех стадионах, где сыграют матчи мундиаля, включая арену «Спартак» и стадион в «Лужниках». В Москве копию можно также будет встретить на территории официальной фан-зоны чемпионата на Воробьевых горах.