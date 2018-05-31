РИАМО - 31 мая. В 2018 году В Москве при ремонте дорог используют почти 100 километров битумной ленты, благодаря этой технологии увеличится срок службы дорожного покрытия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году почти 100 километров битумной ленты используют при работе производственных комплексов на 45 объектах, вошедших в программу по текущему ремонту, в том числе на улицах Хамовнический Вал, Косыгина, участках МКАД и ряде вылетных магистралей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что при ремонте дорог лентой проклеивают боковую сторону отфрезерованного участка — вертикальный стык со старым асфальтобетонным слоем. В процессе укладки горячего асфальта она плавится и герметично приклеивает новую полосу. Именно это и позволяет избежать разрушений покрытия в области спаек смежных полос асфальта. Кроме того, битумная лента используется в таких слабых местах, как стыки с бетонными бордюрами.

Впервые ленту в качестве эксперимента использовали при ремонте дорог в 2015 году. Это изобретение специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Ученые предложили укладывать ленту между старым и новым дорожным полотном. Расплавляясь от горячего асфальта, она герметично склеивает старую и новую полосы.

Раньше нарушения герметизации на месте стыка приводили к разрушению дорожного полотна, особенно в весенний и осенний периоды, когда вода просачивается в микротрещины, замерзает и разрывает покрытие.