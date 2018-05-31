РИАМО - 31 мая. В Московской области за последние сутки произошло более 20 возгораний, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 22. Спасенных – 5. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 193 человека, 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 20 раз, при этом были спасены 25 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков не запланировано.