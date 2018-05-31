РИАМО - 31 мая. До конца 2018 года Московский зоопарк пополнится краснокнижными животными, из ведущих европейских зоопарков в столицу приедут мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака, а также впервые за тридцать лет в экспозиции зоосада появится птица-секретарь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У Московского зоопарка имеется долгосрочная стратегия по формированию и пополнению коллекции. На данный момент наша приоритетная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке, а также создать устойчивые и генетически разнообразные популяции живущих у нас редких видов», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что передача Московскому зоопарку ценных животных осуществляется в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе.

На сайте добавляется, что благодаря переезду новых животных в зоопарке образуется сразу две семейные пары, от которых в скором времени зоологи ожидают получить потомство. К гривистой волчице из Берлинского зоопарка привезут самца. Оттуда же приедет самец кустарниковой собаки, который сформирует пару с уже живущей в зоопарке самкой.

В Московском зоопарке насчитывается более восьми тысяч животных разных видов. Каждый год коллекция пополняется, в экспозиции зоосада появляются представители фауны разных континентов, в том числе и очень редкие виды. Так, в 2017 году в Москву из питомника в Екатеринбурге привезли африканского трубкозуба. Также в прошлом году в зоопарке поселились три пары папуанских пингвинов. Вольер с пингвиньей семьей расположен на старой территории зоосада у входа в «Дом птиц».