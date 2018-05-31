РИАМО - 31 мая. Дорожная авария произошла на автодороге Лотошино – Суворово – Клин в районе поворота на село Селинское в городском округе Клин с участием маршрутного такси «Газель» и автомобиля Mitsubishi, в результате ДТП пострадали один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«30 мая в 13:20 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с общественным транспортом. В результате нарушения правил дорожного движения (несоблюдение дистанции и скоростного режима водителем маршрутного такси) произошло попутное столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутного такси «Газель», - говорится в сообщении.

В аварии пострадал один пассажир маршрутного такси, которого госпитализировали в ЦРБ городского округа Клин. Погибших нет. В результате ДТП движение на автодороге не затруднено. На месте происшествия возгорания и розлива топлива не было.