РИАМО - 31 мая. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье в последний день весны, температура воздуха днем составит до плюс 17 градусов, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тылу циклона, центр которого с севера Скандинавии, через Архангельскую область, сместится на север Пермского края. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 13-15 градусов, по области до 12-17 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северный со скоростью 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.

«Основными неблагоприятными факторами в этот день будут колебания основных метеопараметров: атмосферное давление вновь подрастет и в дневные часы будет соответствовать норме, а температура воздуха существенно понизится. На смену погоды не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди могут отреагировать негативным образом», - предупреждают специалисты.

У многих людей при такой погоде появляется головная боль, дневная сонливость или, наоборот, бессонница, быстрая утомляемость и плохое настроение. У сердечников в этот период могут возникнуть боли в сердце, может скакать собственное артериальное давление.

Также при смене погоды у многих людей болят суставы и ноют былые травмы, особенно переломы. Чувствуют перепады погоды и люди после операции, особенно беспокоят таких людей места, подвергшиеся хирургическому вмешательству.